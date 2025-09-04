Mercato OM : Rabiot à Milan, sa mère sort perdante du deal ?

Adrien Rabiot est officiellement un joueur de l’AC Milan. Son transfert a rapporté près de 10 millions d’euros à l’OM. Mais ce deal aurait un goût amer pour la mère et agente du joueur.

Mercat OM : Aucune commission pour Véronique Rabiot

Adrien Rabiot a quitté l’OM dans les ultimes heures du mercato. Il est retourné en Italie, en signant cette fois-ci avec l’AC Milan. Le milieu de terrain s’est engagé pour trois saisons avec les Rossoneri. Son départ met un terme à long feuilleton, qui avait débuté par sa bagarre avec Jonathan Rowe.

Adrien Rabiot a encaissé difficilement sa mise à l’écart par l’OM. Il était « choqué », évoquait l’un de ses proches. Toutefois, l’ancien Parisien ne sort pas perdant de ce deal. Il percevra l’un des plus gros salaires du vestiaire milanais, avec 5,5 millions d’euros par saison. C’est plus que ce qu’il touchait à Marseille. Ce transfert soulève par ailleurs des questions sur le rôle de sa mère et agente, Véronique Rabiot.

La mamma e agente di Rabiot non ha percepito commissioni nel trasferimento al Milan @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) September 4, 2025

Certains médias avançaient qu’elle toucherait une belle commission sur cette transaction. Calcio Mercato apporte des informations contradictoires. Le média italien assure que la mère du milieu de terrain n’a reçu aucune commission sur le transfert de son fils à l’AC Milan. Cela sonne comme un revers financier pour le clan Rabiot. Cette révélation témoigne aussi de la forte volonté de Véronique Rabiot d’accélérer le départ de son fils suite aux tensions avec l’OM.