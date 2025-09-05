ASSE : Deux nouvelles qui font souffler Horneland !

À l’ASSE, un rayon de soleil perce enfin les nuages. Alors que l’infirmerie affichait complet depuis plusieurs semaines, deux joueurs clés pointent le bout de leur nez. Des signaux qui redonnent le sourire à l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland.

ASSE : Dennis Appiah, le roc sur le chemin du retour

Absent depuis de longues semaines, Dennis Appiah a enfin retrouvé les terrains de l’Étrat. Le défenseur polyvalent, cadre par son expérience et sa fiabilité, a repris un travail individuel. Trop juste pour défier Clermont ce week-end, son retour se dessine tout de même à l’horizon. Et pour Horneland, qui a dû bricoler derrière, cette nouvelle vaut presque une victoire.

Lire aussi : ASSE : Une bonne nouvelle à Saint-Etienne en pleine trêve

L’absence d’Annan avait fragilisé l’équilibre défensif des Verts. Avec Appiah en phase de reprise, l’ASSE pourrait bientôt retrouver une stabilité bienvenue dans une saison où chaque point compte. Une arme supplémentaire, surtout quand les options se font rares au moment de composer la charnière.

N’Guessan, l’espoir offensif sous surveillance

À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan incarne l’avenir de l’attaque stéphanoise. Encore éloigné du collectif, le jeune buteur poursuit un programme personnalisé de réathlétisation. Son retour complet reste incertain, mais le simple fait de le revoir courir à l’écart du groupe est un signe positif.

À voir

Mercato OM : Rabiot s’en va, Marseille sort un coup de maître inattendu

Lire aussi : ASSE : Grosse inquiétude pour Lucas Stassin

Le staff préfère avancer avec prudence : pas question de brûler les étapes. Mais à moyen terme, Horneland sait qu’il pourra compter sur cette pépite du centre de formation. Dans un secteur offensif parfois en panne d’inspiration, retrouver l’énergie d’un tel profil serait un précieux renfort.

Un souffle nouveau pour les Verts

Ces deux retours progressifs offrent une double satisfaction. Si Appiah et N’Guessan ne sont pas encore opérationnels, leur réapparition sur les terrains libère un peu la pression sur Horneland. Dans une saison longue, marquée par l’usure et les blessures, chaque retour compte. Et si ce jeudi marquait le début d’un nouvel élan pour les Verts ?