ASSE : Une bonne nouvelle à Saint-Etienne en pleine trêve

L’ASSE a enregistré le retour de Dennis Appiah à l’entraînement ce jeudi. Une bonne nouvelle pour Eirik Horneland en vue de la reprise du championnat, la semaine prochaine.

ASSE : Dennis Appiah de retour à l’entraînement

C’est la trêve internationale en ce moment, jusqu’à la semaine prochaine. L’ASSE renouera avec la Ligue 2, le samedi 13 septembre face à Clermont Foot au stade Gabriel-Montpied. En l’absence des internationaux (Stassin, Davitashvilli, Cardona, Ben Old, Batubinsika, Stojkovic…), Eirik Horneland et son équipe se préparent à l’Etrat. Ce jeudi, le retour de Dennis Appiah a marqué la séance d’entraînement.

D’après les informations de Peuple-Vert, il est de retour, après près de deux semaines d’absence, due à la blessure au pied contractée avant le match contre l’US Boulogne. Selon la précision de la source, il s’est entraîné individuellement, en dehors du groupe stéphanois.

Néanmoins, le retour du défenseur latéral droit est un bon signe pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne qui ne peut pas compter sur Ebenezer Annan, blessé aussi. Grâce a sa polyvalence, Dennis Appiah pourrait dépanner à gauche s’il est totalement remis avant le déplacement à Clermont.

Djylian N’Guessan poursuit son programme de réathlétisation

Concernant Djylian N’Guessan, il est toujours en réathlétisation. D’après le média spécialisé, il poursuivi le travail spécifique à l’écart du groupe. Le retour du jeune attaquant au sein du collectif de l’ASSE n’est pas encore fixé. Cependant, il se rapproche du groupe d’Eirik Horneland au regard de l’évolution de son programme personnalisé.

Notons que contrairement à Dennis Appiah qui a disputé les deux premières journées de Ligue 2, Djylian N’Guessan n’a pas encore fait d’apparition en championnat cette saison.