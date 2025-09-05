Mercato PSG : La dernière folie de Campos choque les Bleus

Au PSG, Luis Campos a encore frappé fort au cours du mercato estival, malgré des mouvements assez discrets. En misant 66M€ sur Illia Zabarnyi, le conseiller sportif du Paris SG a déclenché une onde de choc jusque dans le camp des Bleus. Même Didier Deschamps s’est fendu d’un commentaire taquin avant France – Ukraine.

Mercato PSG : Zabarnyi, le pari à 66M€ qui intrigue

Le PSG n’a pas fait dans la démesure cet été, mais dans la précision chirurgicale. Trois recrues seulement, pour un total de plus de 100M€. Et parmi elles, Illia Zabarnyi, défenseur ukrainien de 23 ans, arraché à Bournemouth pour 66M€, bonus compris. Un investissement colossal pour un joueur qui devra se battre avec Marquinhos et Willian Pacho afin de gagner ses galons de titulaire.

À Bournemouth, Zabarnyi s’est imposé comme l’un des jeunes défenseurs les plus fiables de Premier League, notamment aux côtés de Dean Huijsen. Luis Campos, flair aiguisé, n’a pas hésité à casser la tirelire pour attirer celui que Luis Enrique juge déjà indispensable dans sa nouvelle rotation défensive.

Deschamps, entre humour et admiration

La surprise est venue du camp français. À la veille de France – Ukraine, Didier Deschamps a été interrogé sur son avis concernant ce transfert. Fidèle à son humour pince-sans-rire, « DD » a lâché : « Ce que je pense de Zabarnyi ? Je vais dire qu’il ne joue pas bien (rires). »

Mais derrière la boutade, le sélectionneur tricolore a livré un véritable éloge : « S’il a été recruté par le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique, c’est parce que c’est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité et qui est très à l’aise avec le ballon dans tout ce qui est relance. C’est quelque chose d’important quand on joue à Paris. »

Un potentiel salué par les Bleus

Deschamps n’a pas manqué de rappeler l’avenir radieux qui attend le défenseur ukrainien. « C’est encore un jeune joueur, mais qui a déjà fait de très bonnes choses et qui a encore un gros potentiel. » Un compliment qui, venant du patron des Bleus, sonne comme un avertissement : Zabarnyi n’est pas un pari fou, mais bien une promesse de très haut niveau. À Paris, on appelle cela un coup de poker. Chez les Bleus, on commence déjà à craindre que ce soit un coup de maître.