Après le Mercato, le PSG signe un gros coup en Chine !

Deux jours après la clôture du mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la signature d’un accord pluriannuel pour le développement de sa marque. Explications.

Un nouveau partenaire débarque au PSG

Un nouveau partenaire officiel rejoint les rangs du PSG. Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’un partenariat de trois ans avec Haier, la marque d’électroménager leader mondial depuis seize années consécutives, selon Euromonitor International, et basé à Qingdao, en Chine. Ce partenariat occupe le troisième échelon dans la hiérarchie des sponsors du club.

À voir

« La marque leader de l’électroménager s’associe au Paris Saint-Germain en tant que Partenaire Officiel. Le Paris Saint-Germain et Haier, la marque d’électroménager leader mondial depuis 16 années consécutives selon Euromonitor International et basé à Qingdao, en Chine, ont le plaisir d’annoncer un partenariat pour trois saisons. Cette collaboration marque l’évolution du portefeuille de partenariats sportifs de Haier, qui s’appuie sur une expérience reconnue, notamment dans le domaine du tennis », écrit le PSG sur son site officiel.

Bienvenue dans la famille PSG ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2025

Le partenariat prévoit plusieurs leviers d’activation pour la marque chinoise. Haier bénéficiera d’une visibilité sur les panneaux LED dynamiques du Parc des Princes lors des matchs à domicile du PSG. Des activations digitales sont également programmées, impliquant le club et ses joueurs dans des campagnes co-brandées. Le dispositif comprend des expériences immersives destinées aux supporters, des événements privés et des animations conjointes tout au long de la durée du contrat.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Haier au sein de la famille Paris Saint-Germain. En tant que marque mondiale leader de l’électroménager, Haier fait partie du quotidien des gens. Ce partenariat est une opportunité unique de rapprocher encore davantage le Club de nos fans à travers le monde, tant au stade qu’à la maison », déclare Richard Heaselgrave, le directeur des revenus au PSG.

