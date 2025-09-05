Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup de l’OL !

La direction du Stade Rennais a voulu piocher à Lyon lors du mercato estival. Mais les Gones ont recalé le club breton.

Mercato : le Stade Rennais a osé un joli coup à Lyon

Le mercato rennais s’annonçait compliqué. Il s’est débloqué dans les dernières heures. Deux signatures : Esteban Lepaul et Breel Embolo. Mais avant cela, le club breton avait tenté un pari fou : frapper à la porte de l’OL. Tout a changé au Stade Rennais. Nouvelle direction : Arnaud Pouille, Loïc Désiré, Habib Beye. Nouvelle politique : vendre fort, acheter peu. Près de 100 millions d’euros encaissés.

Dans l’autre sens, des arrivées solides : Frankowski, Camara, Rongier, Merlin. Mais l’attaque, elle, a mis du temps à se reconstruire. Kalimuendo est parti à Nottingham Forest pour 30 millions. Le vide laissé était lourd. Rennes a fini par le combler tard, très tard. Deux recrues donc, Lepaul et Embolo. Pourtant, l’entraîneur avait eu une autre idée. Il s’agit de la piste Georges Mikautadze.

L’Equipe révèle que Rennes a sondé Lyon. Le club savait les Gones en difficulté financière. Il a tenté. Comme le Paris FC. Réponse : non. L’OL n’a pas voulu céder un attaquant clé à un concurrent direct. Rennes s’est alors tourné vers Monaco. Balogun était visé. Mais la Principauté a fermé la porte et préféré laisser partir Embolo. Le Suisse rejoint alors Lepaul au Roazhon Park.