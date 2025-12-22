Mercato PSG : Chelsea provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi !

Les recruteurs du PSG ont trouvé une perle rare en Ligue 1 pour le mercato hivernal. Mais Chelsea joue les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Rude concurrence pour Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi est l’une des sensations de ce mercato hivernal. Le jeune crack du LOSC attire l’Europe suite à ses solides performances avec les Dogues cette saison. Arsenal l’a inscrit sur ses tablettes. L’Inter Milan s’est positionné. Puis sont arrivés deux autres poids lourds. La vraie bataille oppose surtout Chelsea et le PSG.

Il y a quelques semaines, Bouaddi, 18 ans, milieu franco-marocain, a paraphé un nouveau bail avec le LOSC. Mais cela ne refroidit pas les ardeurs des prétendants. Le meneur de jeu a indiqué qu’un départ en fin de saison est possible. Chelsea, justement, ne veut pas attendre. Les Blues veulent passer à l’action. Selon les indiscrétions, une offre autour de 50 millions d’euros est à l’étude pour cet hiver. Les Anglais veulent doubler le Paris SG.

À voir

Mercato OM : La décision est prise pour Højbjerg !

Lire aussi : Mercato PSG: Adeyemi, surprise de l’hiver ? La vérité éclate

Le plan est déjà tracé. Recruter Bouaddi cet hiver puis le prêter immédiatement au Racing Club de Strasbourg, club partenaire de Chelsea. On ignore si le milieu de terrain lillois va accepter cette offre. Les dirigeants du PSG lui font aussi des yeux doux. Le LOSC, de son côté, fixe la barre très haut. Les Dogues ne lâcheront leur joyau qu’à partir de 60 millions d’euros.

Lire la suite sur le PSG

Le PSG tient une grosse pointure en attaque

Mercato PSG : La réponse cash de Upamecano qui inquiète !

À voir

Mercato OL : Accord bouclé pour Abdelli ?

PSG : Ça s’accélère pour le transfert de Maghnes Akliouche !