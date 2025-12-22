Le PSG tient une grosse pointure en attaque

Le PSG continue de briller en Coupe de France et semble détenir un atout précieux pour l’avenir de son attaque. Un joueur, encore discret en titularisations, confirme son talent et pourrait séduire toute l’Europe.

Une démonstration face à Fontenay pour le PSG

Samedi soir, le PSG se déplaçait à La Beaujoire pour affronter le Vendée Fontenay Foot en 32èmes de finale de la Coupe de France. Favoris sur le papier face à une équipe de N3, les Parisiens n’ont laissé aucune place au doute et se sont imposés 4-0. Dès l’ouverture du score par Désiré Doué, le ton était donné.

Lire aussi : Mercato : Le PSG répond à Daniel Riolo pour Gonçalo Ramos !

À voir

OM : Après la rupture, il lâche ses vérités sur De Zerbi

Ousmane Dembélé a ensuite transformé un penalty avec sérénité, avant que Gonçalo Ramos ne parachève le spectacle par un doublé qui a fait vibrer le public. La supériorité parisienne était totale, mais c’est bien la performance individuelle de l’international portugais qui a retenu l’attention.

Gonçalo Ramos, un talent qui s’affirme

Pas toujours aligné titulaire par Luis Enrique, Gonçalo Ramos semble pourtant être un joueur clé lorsqu’il entre en jeu. Avec neuf réalisations cette saison, il est actuellement le meilleur buteur du Paris SG, preuve de son efficacité dans la surface. L’ancien attaquant Daniel Xuereb n’a pas tari d’éloges à son sujet : « C’est important de bénéficier d’un tel joueur dans son effectif », souligne-t-il.

« À chaque fois qu’il entre en jeu, il fait la décision. C’est peut-être un joueur qui n’a pas le profil pour l’entraîneur actuel du PSG, mais c’est un avant-centre qui ferait beaucoup de bien dans de nombreux clubs européens. C’est une grosse pointure », a-t-il confié au Parisien.

Un avenir prometteur à Paris… ou ailleurs ?

Le club de la capitale semble donc tenir une véritable pépite, capable de faire la différence à chaque match. Mais la question demeure : Luis Enrique saura-t-il pleinement exploiter ce potentiel, ou le joueur sera-t-il tenté par un départ vers d’autres clubs européens ? Quoi qu’il en soit, son doublé contre Fontenay montre qu’il a les qualités pour briller au plus haut niveau.

Lire aussi sur le PSG :

Trophée des Champions : Coup dur pour l’OM avant le PSG

Mercato PSG : La réponse cash de Upamecano qui inquiète !

À voir

L’ASSE sombre encore, Horneland au bord du craquage !

PSG : Ça s’accélère pour le transfert de Maghnes Akliouche !