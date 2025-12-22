Mercato OM : La décision est prise pour Højbjerg !

Le milieu de terrain de l’OM, Pierre-Emile Højbjerg est sur la short-list de nombreux cadors européens pour ce mercato hivernal. Mais les dirigeants marseillais refusent le transfert de leur joueur.

Mercato OM : Pas de départ pour Pierre-Emile Højbjerg !

À Marseille, plusieurs joueurs attisent les convoitises à l’approche du mercato hivernal. Mais pas question de négocier pour Pierre-Emile Højbjerg. Arrivé définitivement à l’OM l’été dernier après un prêt lors de la saison 2024-2025, l’international danois s’est imposé. Dans le système de Roberto De Zerbi, il compte beaucoup. Cadre du vestiaire, il montre de très belles qualités au milieu de terrain.

Cette saison, Pierre-Emile Højbjerg a déjà disputé 15 matches toutes compétitions confondues avec l’OM, a claqué 3 pions et délivré une passe décisive. Ses statistiques et solides performances poussent plusieurs clubs à s’intéresser à lui cet hiver. La Juventus Turin est l’un des sérieux prétendants pour accueillir le meneur de jeu danois.

Mais les pensionnaires du stade Vélodrome ne sont pas vendeurs. L’OM refuse toute discussion. Selon Fabrizio Romano, le club phocéen n’a aucune intention de laisser partir son milieu de 30 ans. Marseille bloque, car le joueur est jugé indispensable à l’équilibre tactique de l’équipe. Un départ en janvier est donc très peu probable. Pour la Juventus, d’autres opportunités de marché devront être explorées. Højbjerg n’en fera pas partie.

