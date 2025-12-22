Mercato OL : Accord bouclé pour Abdelli ?

Les dirigeants de l’OL foncent sur le milieu offensif algérien, Himad Abdelli. Une offre se prépare pour le joueur en janvier.

Mercato OL : Himad Abdelli attendu à Lyon ?

La direction de l’OL fouille un peu partout pour renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal. Les Lyonnais pourraient toucher le jackpot pour leur jeune crack, Tyler Morton cet hiver. L’Anglais montre tout son potentiel à Lyon et attise les convoitises de plusieurs clubs de Premier League. Un départ en janvier est bien possible si des offres irrésistibles tombent.

Face à ce risque de perdre sa pépite, la direction de l’OL cherche déjà un autre crack. Les Gones pourraient frapper un gros coup en Ligue 1. D’après L’Équipe, Lyon s’est positionné sur Himad Abdelli. À 26 ans, le milieu offensif d’Angers SCO connaît bien l’élite. International algérien, il arrive surtout en fin de contrat en juin prochain.

À voir

Le PSG tient une grosse pointure en attaque

Lire aussi : OL Mercato : Lyon fonce sur un défenseur formé au PSG

Abdelli privilégierait une fin de saison en Anjou avant un départ libre. « L’OL est tout proche de faire venir Himad Abdelli. L’international algérien parti à la CAN est en fin de contrat avec Angers. L’OL souhaite débourser 1M€ pour le faire venir. Il va falloir convaincre le SCO. Le joueur a déjà discuté avec Fonseca. », a indiqué la source.

Lyon n’est toutefois pas seul sur cette piste. L’OM surveille aussi le dossier. La concurrence s’annonce donc rude. Cette saison, Himad Abdelli a claqué deux buts en treize matchs de Ligue 1. Sur Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OL

OL Mercato : Endrick à Lyon, un prêt finalement payant ?

À voir

Mercato OM : La décision est prise pour Højbjerg !

Mercato OL : Lyon menacé sur une piste offensive en Turquie

Mercato ASSE : Ce coup en douce de l’OL qui fait mal à Sainté