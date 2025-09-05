Mercato PSG : Enrique a trouvé le successeur de Hakimi

Le technicien du PSG, Luis Enrique veut miser sur une pépite du centre de formation pour concurrencer le roc marocain Achraf Hakimi.

Mercato PSG : Luis Enrique prêt à lancer une pépite de 16 ans ?

Le PSG fait confiance à ses jeunes. Le technicien du club, Luis Enrique les intègre peu à peu au groupe pro. Cette fois, c’est David Boly qui attire l’attention. Latéral droit, seulement 16 ans. Fin mai, une blessure à l’épaule l’a stoppé net. Trois à cinq mois d’arrêt. Mais l’entraîneur n’a pas rayé son nom. Boly reste dans ses plans.

Luis Enrique l’a déjà confirmé. Boly figure sur la liste B du PSG pour la Ligue des Champions. Une inscription symbolique, mais lourde de sens. Le coach veut le voir, l’analyser, le préparer. Interrogé, il a regretté son absence. « David Boly a subi une blessure en sélection et ne peut être présent aux entraînements. C’est dommage, car nous voulons voir et analyser ce jeune joueur. », a-t-il dit.

Le message reste limpide. Quand il reviendra, une place l’attendra. Paris cherche l’équilibre : stars mondiales d’un côté, jeunes du centre de l’autre. Zaïre-Emery, Mbaye, Mayulu en sont déjà des preuves. Boly s’ajoute à la liste. Et son poste n’est pas anodin. À droite, Hakimi manque d’une vraie doublure. Boly pourrait bien combler ce vide.