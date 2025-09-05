Mercato FC Nantes : Les Kita préparent un énorme coup à 25 M€ !

Le FC Nantes pourrait bien frapper un coup retentissant sur le marché des transferts en 2026. Les dirigeants, Waldemar et Franck Kita, préparent déjà la vente record de leur pépite défensive Tylel Tati, 17 ans seulement. Les grands clubs européens sont à l’affût.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati, la nouvelle pépite des Canaris

À seulement 17 ans, Tylel Tati s’est imposé comme la révélation du FC Nantes. Calme, solide, et déjà courtisé, il incarne l’avenir d’un club qui sait flairer les bons coups. L’insider Emmanuel Merceron, toujours bien informé, n’a pas hésité à dresser un portrait flatteur du jeune défenseur.

« C’est quelqu’un qui répond présent dos au mur et qui ne ressent pas la pression. On nous a expliqué que c’était un peu le croisé entre le calme de Nathan Zézé et le talent brut de Bastien Meupiyou.», a-t-il dit.

Le FC Nantes a conscience de sa pépite et du trésor qu’il représente. Selon Merceron, les scouts européens étaient déjà présents à Strasbourg et à la Beaujoire. Le plan est clair : « qu’il fasse une très grosse saison et qu’il parte à l’étranger dès l’été prochain ».

Une vente record en préparation ?

Les Kita rêvent d’une transaction à hauteur de 25 M€, un montant colossal pour un joueur formé à la Jonelière. Après le départ de Nathan Zézé vers l’Arabie Saoudite, Tati pourrait bien être la prochaine grosse opération financière du club.

Reste une interrogation : l’avenir sportif du joueur. Le journaliste Maxime Buchot s’interroge déjà : « Pourquoi pas l’Angleterre, où ses qualités pourraient faire des merveilles ? » Les supporters, eux, espèrent encore profiter du talent du jeune défenseur avant que la Premier League ne vienne le cueillir.