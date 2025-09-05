ASSE : Un renfort offensif à Clermont avant Saint-Etienne

En attendant la venue de l’ASSE à Clermont lors de la 5e journée de Ligue 2, l’équipe de Sébastien Mazeyrat s’est renforcé offensivement le dernier jour du mercato.

Mercato : Axel Camblan renforce Clermont avant d’affronter l’ASSE

L’ASSE se déplace au stade Gabriel-Monpied, le samedi 13 septembre (20h), à l’occasion de la 5e journée du championnat. Les Verts seront très attendus par l’équipe de Clermont Foot, car ils sont leaders de la Ligue 2. Mieux, parce que les Clermontois ont un gros coup à joueur. Ils ont l’opportunité de passer devant les Stéphanois en cas de victoire. Sébastien Mazeyrat et ses joueurs ont évidemment à cœur de faire chuter l’équipe d’Eirik Horneland, qui est invaincue en 4 matchs.

Pour ce faire, Clermont Foot 63 s’est renforcé en recrutant Axel Camblan (22 ans) avant la fermeture du marché des transferts, lundi. La recrue est un ailier polyvalent, en provenance du Stade Brestois. Il est le troisième renfort des Clermontois cet été, à la suite d’Adrien Hunou (avant-centre) et Kenji-Van Boto (arrière gauche).

Clermont Foot – ASSE : Duel d’invaincus

Il faut souligner que CF63 est également invaincu en ce début de saison. Il a enregistré une victoire et trois matchs nuls. Mais l’ASSE compte 8 points + 5, tandis que Clermont totalise 6 points + 1. De plus, les Verts possèdent la meilleure attaque du championnat avec 9 buts marqués en 4 matchs.