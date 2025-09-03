ASSE : Des nouvelles rassurantes pour une recrue blessée

Blessé lors du match ASSE – Grenoble Foot, Mahmoud Jaber a donné de ses nouvelles. Il annonce son retour le plus tôt possible.

ASSE : Mahmoud Jaber blessé au pied contre Grenoble

L’entraineur de l’ASSE a été contraint de sortir Mahmoud Jaber à la pause du match contre Grenoble Foot (1-1), samedi dernier. Il a été victime d’un tacle appuyé de Gaëtan Paquiez, qui lui a causé une grosse entaille au pied. Eirik Horneland avait même réclamé un carton rouge pour le capitaine de l’équipe grenobloise. « Jaber a subi un tacle qui aurait dû faire exclure le joueur adverse. Il a été recousu à la mi-temps au niveau du pied’’, a déploré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Ça bouge pour Bouchouari en Turquie

Finalement, l’international Israélien (13 sélections) n’a pas pu rejoindre la sélection nationale. Il est déclaré forfait pour la présente trêve internationale. Néanmoins, le milieu de terrain prépare son retour avec les Verts en Ligue 2. Ce mercredi, il était présent au Centre d’entraînement du club, à l’Etrat, mais pas avec ses coéquipiers. Mahmoud Jaber était plutôt en salle de musculation pendant que ses coéquipiers étaient opposés à l’équipe de la Réserve sur le terrain, selon les informations rapportées par Evect.

Jaber : « Je vais mieux, je reviendrai plus fort »

La recrue en provenance du Maccabi Haïfa (Israël) a donné de ses nouvelles, sur les médias de l’ASSE, quatre jours après sa blessure. Et elles sont plutôt rassurantes. « Oui, c’est bon, je vais mieux », a-t-il confié. ‘’Mon pied va mieux de jour en jour. Je reviendrai plus fort », a déclaré le nouveau numéro 5 des Verts.

À voir

OM : De Zerbi devra patienter, le retour d’Igor Paixao fixé

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une nouvelle offre pour Davitashvili tombe

Auteur d’un but en trois titularisations, Mahmoud Jaber espère la cicatrisation rapide de sa blessure, afin de retoucher le ballon. Sera-t-il opérationnel pour le déplacement de l’AS Saint-Etienne à Clermont le samedi 13 septembre ? Pas certain à 10 jours de ce rendez-vous comptant pour la 5e journée de la Ligue 2.