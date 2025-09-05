Mercato OL : Lees-Melou justifie son transfert manqué à Lyon

Pierre Lees-Melou a snobé l’OL et s’est engagé avec le Paris FC. Il justifie son choix, après la fermeture du mercato estival.

Mercato : Pierre Lees-Melou a préféré le projet du Paris FC à celui de l’OL

Pierre Lees-Melou a été proche de rejoindre l’OL pendant le mercato d’été. Le club rhodanien avait fait plusieurs offres au Stade Brestois, dont la dernière est estimée à 5,5 millions d’euros. Un accord entre les deux clubs avait même été annoncé. Mais contre toute attente, le transfert ne s’est pas fait. Le milieu de terrain a finalement rejoint le Paris FC.

Lisez aussi : Mercato OL : Man City et Lyon préparent un joli coup !

Le mercato d’été étant refermé, le joueur de 32 ans explique pourquoi il n’a pas signé à Lyon.

« Le projet lyonnais existait. Les négociations ont duré beaucoup plus longtemps, mais c’était indépendant de ma volonté. C’est sûr que l’Olympique Lyonnais était un projet intéressant à court terme, car il y a l’Europe (Ligue Europa). Mais à moyen terme, le Paris FC est un très beau projet », a-t-il justifié, dans un entretien sur RMC Sport, ce vendredi.

Lees-Melou : « Je suis content de faire partie d’un nouveau projet ambitieux »

Pierre Lees-Melou a évidemment préféré le projet parisien, car l’offre de l’OL était sensiblement proche de celle du PFC. Selon l’estimation du site internet spécialisé, Transfermarkt, le transfert du milieu défensif a été conclu à 5,8 millions d’euros. Justement, il confirme sa préférence dans ses confidences.

À voir

Mercato : Akliouche au PSG en hiver ? Une confirmation tombe

Lisez aussi : OL Mercato : Un gardien de Lyon file en Arabie saoudite

« Je suis très content de faire partie de ce projet, j’avais besoin d’un nouveau projet ambitieux, qui me stimule et me donne envie de me surpasser. Je compte faire partie du projet pour apporter mon expérience », a-t-il déclaré. Pour la recrue du Paris FC, le club promu en Ligue 1 a certes pour objectif de se maintenir dans l’élite cette saison, « mais après, il y aura des ambitions ».