OM : De Zerbi vire deux joueurs avant l’USG, la compo tombe

L’OM joue sa survie européenne ce mardi soir face à l’Union Saint-Gilloise. Et Roberto De Zerbi a encore prévu de chambouler sa défense pour ce choc. Deux titulaires habituels sont à priori mis de côté.

USG-OM : Les choix forts de Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période inquiétante. Les Olympiens restent sur deux matchs sans victoire. Après un nul frustrant face à Toulouse (2-2), ils ont subi une défaite à Lille (1-0) vendredi dernier. Ce fut leur « pire match » de la saison, a estimé Roberto De Zerbi.

L’entraîneur de l’OM attend une réaction positive de ses hommes. Ceux-ci devront particulièrement soigner leurs fins de matchs, qui leur ont très coûté ces dernières semaines. Cela passe d(‘ailleurs par un succès ce mardi soir face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

Ce match sera très tendu, car les deux équipes partagent le même nombre de points au classement (6). L’équipe belge joue dans une structure stable en 3-4-3, un système que De Zerbi connaît très. L’entraîneur de l’OM a même prévu quelques aménagements tactiques en vue de confondre cette organisation de l’USG.

Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard mis de côté

Il s’est concentré entièrement sur la préparation tactique de ce duel européen. Sa réflexion s’est notamment orientée vers une défense avec des choix forts. L’Equipe indique en effet que De Zerbi a aligné une défense sans deux cadres : Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard.

Ces deux défenseurs sous le coup d’une suspension en cas d’un nouveau carton jaune. Ils ont aussi montré quelques signes de fébrilité lors des matchs précédents. L’entraîneur de l’OM a à priori prévu de miser sur Nayef Aguerd et Emerson Palmieri pour les remplacer dans l’axe de la défense. Amir Murillo et Timothy Weah évolueront sur les côtés.

L’entrejeu sera composé d’Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley. Il n’aura pas de grandes surprises en attaque. Mason Greenwood, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang devraient tenir leur poste. Les supporters devront tout de même être prudents, De Zerbi brouille régulièrement les pistes avec des changements de dernière minute.

La composition probable de l’Olympique de Marseille :

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Aguerd, Emerson, Weah

Milieux de terrain : Vermeeren, Hojbjerg, O’Riley

Attaquants : Paixao, Greenwood et Aubameyang

