USG-OM : Panique pour De Zerbi, deux sanctions en vue

Roberto De Zerbi est confronté à une situation désagréable avant le choc USG-OM de ce mardi soir. Deux de ses titulaires habituels sont sous le coup d’une suspension.

OM : De Zerbi tendu, Balerdi et Pavard menacés de suspension

La pression monte autour de l’Olympique de Marseille à quelques minutes d’affronter l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent s’imposer en Belgique afin de conserver leur chance de qualification. Cette mission ne sera doute pas facile face à une équipe belge en pleine confiance.

Ce déplacement sera très périlleux pour l’OM. Surtout qu’une double menace place sur son groupe. Roberto De Zerbi pourrait perdre deux cadres lors de cette rencontre européenne : Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard. Le défenseur argentin avait été averti lors de la défaite de l’OM contre Sporting (2-1).

À voir

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour l’avenir de Luis Castro

Lire aussi : USG-OM : De Zerbi se renforce, un titulaire de retour !

Tandis que son coéquipier français avait écopé d’un jaune face au Real Madrid (défaite 2-1). S’ils prennent un nouvel avertissement ce mardi soir au Lotto Park, Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard seront automatiquement suspendus pour la prochaine journée de C1.

Un groupe déjà décimé par des blessures

Ces deux défenseurs pourraient manquer le match décisif contre Liverpool, prévu le 21 janvier 2026. La consigne est claire. Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard devront faire preuve d’une précision chirurgicale dans leurs interventions. Leur suspension serait un véritable coup dur pour De Zerbi.

Sachant que le groupe de l’OM est déjà décimé par des blessures. Les absents de longue date comme Amine Gouiri et Facundo Medina, compliquent la tâche du coach italien. Ce dernier est contraint de réajuster ses lignes. Il aurait déjà commencé à travailler sur une défense sans Balerdi et sans Pavard.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM : Un retour et trois forfaits confirmés avant l’Union Saint-Gilloise

À voir

PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe avant Bilbao

Mercato OM : Révélation sur une surprise venue du Brésil

Bombe à l’OM : Roberto De Zerbi limogé avant l’hiver ?