PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe avant Bilbao

Grosse inquiétude au PSG avant le choc contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions. Le tacticien parisien, Luis Castro pourrait composer sans un attaquant.

Un doute grandit autour du PSG. Le club avance vers son dernier match européen de 2025, mais perd peut-être l’un de ses moteurs. Ousmane Dembélé, touché par un syndrome grippal, reste très incertain pour la rencontre de mercredi contre l’Athletic Bilbao. L’information, révélée par Le Parisien, tombe au mauvais moment.

Dembélé, fiévreux, n’a pas pris part à l’entraînement du lundi. Il est resté au repos. C’est une vraie contrainte pour Luis Enrique, qui perd peut-être son accélérateur principal avant un déplacement important. Ce match compte pour le classement général de la C1. Le Paris SG a besoin d’une victoire à San Mamés pour rester dans le top 8 et éviter un détour par les seizièmes, comme l’an dernier.

Avec cette incertitude, Paris prépare un plan B. Si Dembélé déclare forfait, Luis Enrique devra ajuster son onze. Le coach peut miser sur Barcola. Il peut aussi pousser les titis en avant : Senny Mayulu, Quentin Ndjantou. Ou replacer Kang-In Lee dans un rôle plus axial pour renforcer l’attaque. Selon Le Parisien, Ousmane Dembélé est désormais suivi. Tout se jouera en 48 heures : retour dans le groupe, ou absence confirmée.

