Mercato FC Nantes : Rebondissement pour l’avenir de Luis Castro

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro obtient un sursis. Le Portugais va diriger les deux prochains matches du FC Nantes et tenter de renverser la situation.

Mercato FC Nantes : Luis Castro maintenu

La décision tombe pour le tacticien du FC Nantes, Luis Castro. Le Portugais est sur un siège éjectable à cause des mauvais résultats du FCN depuis le début de la saison. Les Jaunes et Verts enchaînent les mauvaises performances et sont maintenant dans la zone rouge (17e au classement en Ligue 1). Ils risquent donc de descendre en Ligue 2 si la situation de s’améliore pas.

On attendait mieux de Luis Castro après le limogeage d’Antoine Kombouaré et son arrivée pour redresser les choses. Mais c’est la galère depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe nantaise. Les Canaris ont remporté seulement deux victoires cette saison. Après le dernier revers contre le RC Lens (1-2), les dirigeants du FCN ont envisagé un changement rapide sur le banc.

Le nom de Will Still a même circulé, brièvement, avant de devenir une piste écartée. Le coach belge maitrise bien la Ligue 1 puisqu’il s’est d’abord révélé au Stade de Reims avant de rejoindre le RC Lens. Il est libre après son départ de Southampton. L’Equipe apporte des nouvelles fraîches sur l’avenir de Luis Castro et indique que la direction a choisi de le conserver vendredi à Angers, pour la 16e journée de Ligue 1, puis le 21 décembre à Concarneau, en 32es de finale de Coupe de France.

