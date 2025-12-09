PSG : Nouveau coup dur pour Lucas Chevalier, Safonov sourit

Ce mercredi, le PSG se déplace sur le terrain de San Mamès pour affronter l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions. Absent face au Stade Rennais en Ligue 1 ce weekend, Lucas Chevalier pourrait encore déclarer forfait demain soir. Pour le grand bonheur de Matvey Safonov.

PSG : Lucas Chevalier forfait à Bilbao

Samedi dernier, lors de la démonstration offensive du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, Matvey Safonov a connu sa première titularisation de la saison avec les Rouge et Bleu. Auteur d’une grosse prestation, qui a enflammé la toile, le gardien de but russe a marqué des points et pourrait avoir une nouvelle occasion de remettre le couvert.

Lisez aussi : PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe avant Bilbao

À voir

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour l’avenir de Luis Castro

En effet, Luis Enrique devrait à nouveau faire débuter l’ancien portier de Krasnodar mercredi soir à Bilbao contre l’Athletic pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. D’après les informations Le Parisien, l’international français, Lucas Chevalier, souffre encore de sa blessure à la cheville contractée à Monaco le 29 novembre passé.

Tout logiquement, Matvey Safonov est pressenti pour débuter la rencontre. Après sa performance XXL contre le Stade Rennais, le dernier rempart russe de 27 ans aura donc une nouvelle occasion de prouver à Luis Enrique qu’il mérite plus de temps de jeu. Pour le moment, l’entraîneur du PSG a toujours témoigné une grande confiance à Lucas Chevalier.

De son côté, Matvey Safonov nourrit de grandes ambitions pour la suite de la saison après son très bon match face aux hommes d’Habib Beye. Le quotidien L’Équipe explique qu’après le match à Rennes, Safonov a repris des couleurs en termes d’ambition.

À voir

PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe avant Bilbao

Lisez aussi : PSG : Gros coup dur pour Enrique face à l’Athletic Bilbao !

L’international russe, confiant en ses capacités, s’est fixé pour objectif de proposer une réelle alternative face à Lucas Chevalier, dont le début de saison est très mitigé. Le déplacement à San Mamés face à l’Athletic Bilbao pourrait être décisif pour Matvey Safonov.

Lire aussi sur Lucas Chevalier

Après Monaco, le Paris SG respire mieux pour Lucas Chevalier

PSG : Troublantes révélations sur Lucas Chevalier

À voir

USG-OM : Panique pour De Zerbi, deux sanctions en vue

Scandale Lucas Chevalier, le PSG prend position après sa convocation !