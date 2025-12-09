Mercato OM : Un roc en route vers la Serie A ?

Un super crack de l’OM attise les convoitises d’un cador de Série A et des Saoudiens pour le prochain mercato hivernal. Les dirigeants marseillais attendent une offre XXL pour boucler le deal.

Mercato OM : Leonardo Balerdi croule sous les offres

Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, n’est plus considéré comme intouchable. Le club l’apprécie toujours, mais il n’écarte plus totalement un transfert. Une grosse offre peut tout bousculer cet hiver. Du beau monde tourne autour de l’international argentin. Des clubs européens et saoudiens sont prêts à le déloger de Marseille.

Selon Sacha Tavolieri, l’OM va négocier à partir de 30 à 40 millions d’euros. Une barre haute, bien supérieure aux approches précédentes. Sur le terrain, Balerdi reste un élément essentiel à Marseille. Roberto De Zerbi l’a installé au cœur de son système depuis son arrivée. L’Argentin est régulier et fiable. Pourtant, le club serait favorable à un départ. Les sollicitations montent à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. L’Europe apprécie son profil. Le Moyen-Orient, encore plus.

La Juventus surveille toujours Balerdi. Depuis l’été, rien n’a vraiment changé là-dessus. Mais la Vieille Dame n’est plus en pole position sur ce dossier. Al-Qadsiah, en Arabie saoudite, est aussi un sérieux prétendant pour accueillir le joueur. Les dirigeants saoudiens sont prêts à entamer rapidement les discussions. Recruté un peu plus de 10 M€, Balerdi pourrait partir pour trois à quatre fois plus. Un joli chèque pour remodeler l’effectif cet hiver.

