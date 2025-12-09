Mercato ASSE : La pression s’accentue sur Eirik Horneland

La défaite de l’ASSE à Dunkerque (1-0) a fragilisé davantage Eirik Horneland. Lui et son équipe sont sous un énorme coup de pression avant le match contre le SC Bastia.

L’ASSE sous la menace de Reims, le Red Star et le Mans

L’ASSE a réalisé la plus mauvaise opération sur le plan comptable, lors de la 16e journée de Ligue 2. Battus par l’USL Dunkerque dans le Nord, les Stéphanois ont vu plusieurs de leurs concurrents se rapprocher d’eux au classement. Deuxième provisoirement avec 29 points, ils sont désormais talonnés respectivement par le Stade de Reims (28 points), le Red Star (28 points) et le Mans FC (27 points).

Les Verts sont même sous la menace directe du club audonien, qui attend le verdict de son match interrompu contre le SC Bastia. Les deux équipes étaient à égalité au Stade Armand-Cesari en Corse quand l’arbitre a arrêté la rencontre à la 56e minute de jeu. La LFP va rendre sa décision mercredi. Le Red Star peut donc passer devant l’AS Saint-Etienne en cas de victoire.

L’AS Saint-Etienne peut chuter à la 5e place !

Des bruits de couloir évoquent déjà l’éventuel limogeage d’Eirik Horneland à la mi-saison. Le match de la 17e journée, la réception du SC Bastia, s’annonce donc crucial pour le technicien norvégien. En cas de défaite, l’ASSE pourrait être éjecter du podium et se retrouver à la 5e place. Évidemment, si Reims (3e), le Red Star (4e) et le Mans (5e) remportent leur match respectif.

ASSE Mercato : Eirik Horneland limogé à la mi-saison ?

Dans ce cas de figure, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures prendront une décision sur l’avenir d’Eirik Horneland dans le Forez. Et il est fort probable que ce dernier soit remplacé par un nouvel entraîneur. Car ce serait un échec pour le coach de 50 ans de ne pas pouvoir finir sur le podium de la Ligue 2 à la mi-saison, avec une équipe renforcée pendant le mercato d’été grâce à un investissement de 25 M€.

Il faut rappeler qu’Eirik Horneland a échoué une première fois, avec la relégation de l’AS Saint-Etienne en deuxième division. Mais il a été maintenu en poste pour ramener l’équipe en Ligue 1. Il est donc en sursis !

