Mercato : Akliouche au PSG en hiver ? Une confirmation tombe

Annoncé au PSG cet été, Maghnes Akliouche est finalement resté à l’AS Monaco à l’issue du mercato. Mais le Paris SG pourrait relancer le dossier lors du marché des transferts de janvier 2026.

Mercato : Maghnes Akliouche voulait venir au PSG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche aurait pu quitter les rangs de l’AS Monaco pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Présent sur le plateau de L’After Foot sur RMC, Fabrice Hawkins a confirmé que si Kang-In Lee quittait le Paris Saint-Germain cet été, Luis Campos aurait recruté le milieu offensif de l’AS Monaco qui était déjà prêt à rejoindre le collectif de Luis Enrique.

« Luis Campos n’a jamais été aussi peu actif ? La seule chose qui aurait pu se faire, c’est que si Kang-In Lee partait, ils avaient déjà prévu de le remplacer. C’est la seule chose qui aurait pu bouger. Akliouche, je pense qu’il avait vraiment envie de venir. Dans tous les cas, il serait venu si on lui avait proposé », a expliqué le journaliste sportif. Et selon diverses sources proches des deux clubs, l’affaire pourrait revenir à la surface dans quatre mois.

Le Paris SG prêt à dégainer pour Akliouche en janvier ?

Actuellement à Clairefontaine pour sa première sélection en équipe de France, Maghnes Akliouche pourrait être le prochain tube du mercato hivernal 2026. Ouvert à un transfert au Paris Saint-Germain, le milieu offensif de l’AS Monaco serait toujours à l’écoute pour une nouvelle offre de Luis Campos en janvier.

Prêt à relever le défi, le natif de Tremblay-en-France se montrerait même ouvert à une concurrence forte pour s’imposer dans l’effectif de Luis Enrique. Un après avoir attiré Khvicha Kvaratskhelia dans les mêmes conditions, le Champion de France et d’Europe serait prêt à rééditer l’exploit avec Maghnes Akliouche. De son côté, la formation princière réclamerait 70 millions d’euros pour laisser partir son numéro 11.