Le transfert de Maghnes Akliouche au PSG déjà programmé ?

Fortement pressenti au PSG, Maghnès Akliouche est finalement resté à l’AS Monaco à l’issue du mercato estival. Mais encore pour combien de temps ? Le club de la capitale n’aurait pas abandonné l’idée de s’offrir les services de l’attaquant français.

Annoncé partant durant le mercato estival, Maghnes Akliouche va finalement disputer sa quatrième saison en professionnel sous les couleurs de l’AS Monaco. Convoqué pour la première fois en équipe de France à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le milieu offensif de 23 ans a avoué dans les colonnes du journal L’Équipe avoir été « un petit peu » perturbé par les rumeurs autour de son avenir, tout en assurant avoir su garder le cap.

« Je suis resté, j’ai la confiance du coach et du club, et je me sens bien ici », a expliqué Maghnes Akliouche, qui a scellé son choix en célébrant son but contre Strasbourg (3-2) en embrassant l’écusson de son club formateur. Cependant, plusieurs sources proches des deux clubs assurent que si Luis Campos a échoué de le faire signer dans son offensive des derniers instants du mercato estival, le néo-international français est toujours sur les tablettes du conseiller sportif parisien.

Maghnes Akliouche comme Khvicha Kvaratskhelia ?

Après avoir frappé fort lors du mercato hivernal 2025 en allant cherchant Khvicha Kvaratskhelia à Naples avec un chèque de 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait récidiver en janvier prochain. En effet, selon plusieurs sources proches du club de la capitale, l’AS Monaco s’attendrait à une nouvelle offensive de Luis Campos dans quatre mois.

L’Équipe explique notamment que si Luis Enrique n’avait pas mis son véto pour le transfert de Kang-In Lee, les 60 millions d’euros de Nottingham Forest auraient servi à financer l’arrivée de Maghnes Akliouche au PSG cet été. Toutefois, le journaliste Fabrice Hawkins affirme que le natif de Tremblay-en-France est très intéressé par le projet parisien et un transfert durant l’hiver n’est pas forcément exclut.

Avec des finances toujours importantes, le Paris Saint-Germain en titre pourrait facilement mettre 70 millions d’euros sur la table des négociations pour attirer Akliouche dans la seconde partie de saison. Affaire à suivre…