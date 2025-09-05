OL Mercato : Lyon annonce le grand retour de Rachid Ghezzal

L’OL a confirmé le retour de Rachid Ghezzal à Lyon, en attendant le grand attaquant à la place de Georges Mikautadze.

Mercato : Ghezzal de retour à l’OL pour apporter son expérience

Comme annoncé, Rachid Ghezzal a fait son retour à l’OL, dans son club formateur. Son grand retour, huit ans après son départ, est confirmé par le club rhodanien dans un communiqué officiel. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer le retour de Rachid Ghezzal, libre de tout contrat, qui s’engage jusqu’au 30 juin 2026 ».

L’ailier de 33 ans a acquis de l’expérience depuis son e son départ de Lyon en 2017. Il a joué à l’AS Monaco, à Leicester City en Premier League, à la Fiorentina en Serie A italienne et en Turquie au Besiktas puis à Çaykur Rizespor. L’OL compte sur son expérience du haut niveau dans le vestiaire des Gones.

« Fort de son expérience du très haut niveau, Rachid Guezzal constitue un atout pour le club sur le plan sportif, et incarnera également un relais précieux auprès des jeunes joueurs du groupe professionnel, en renforçant le lien naturel entre l’Académie et l’équipe première. Par son état d’esprit exemplaire et sa culture collective, il contribuera également à consolider l’unité et les ambitions du vestiaire », a justifié la Direction du club de la capitale des Gaules.

OL : Rachid Ghezzal prépare déjà sa reconversion

Le natif de Lyon a également la possibilité d’entamer sa reconversion dans son club formateur. « L’Olympique Lyonnais est très heureux du retour de Rachid Ghezzal, tout en envisageant avec lui une reconversion future au sein de l’institution. Il prépare déjà sa reconversion dans l’encadrement sportif et la formation et a ainsi entamé un cursus de management du sport, qu’il poursuivra en parallèle de sa carrière », a annoncé l’OL.