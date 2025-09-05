Mercato OL : Un attaquant revient à Lyon en renfort

Ancien joueur de l’OL, Rachid Ghezzal serait revenu au club rhodanien. Libre de tout engagement, il aurait signé un contrat d’un an à Lyon.

Mercato : Rachid Ghezzal signe à l’OL pour une saison

Huit ans après son départ de l’OL, Rachid Ghezzal fait son retour dans son club formateur. Il n’est pas revenu pour se reconvertir à Lyon, mais plutôt pour y poursuivre sa carrière. L’attaquant de 33 ans a renforcé l’équipe de Paulo Fonseca, selon les informatisons de L’Équipe.

Il a signé un contre d’une seule saison, soit jusqu’au 30 juin 2026, mais avec une année supplémentaire en option, d’après la précision du quotidien sportif. L’ailier droit a également l’opportunité de faire sa reconversion à l’Olympique Lyonnais s’il le souhaite. La Direction de Lyon « lui a aussi proposé un projet de reconversion », comme l’indique la source.

Le Gone revient à la maison

Pour rappel, Rachid Ghezzal est né à Lyon (Décines-Charpieu) et a passé huit ans à l’académie des Gones, puis dans l’équipe Réserve, entre 2004 et 2012. Il a ensuite joué avec l’équipe professionnelle de 2012 à 2017, avant son transfert à l’AS Monaco.

Parti du championnat de France en août 2017, il a évolué à Leicester City en Premier League, à la Fiorentina en Serie A italienne, au Besiktas et à Çaykur Rizespor en Turquie. Depuis juin 2025, il était libre de tout contrat.