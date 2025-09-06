Mercato ASSE : Batubinsika, vers un énorme revirement

Mis à l’écart à l’ASSE, Dylan Batubinsika vient de rappeler qu’il n’avait rien perdu de son talent avec la sélection congolaise. Mais alors que son avenir semblait s’écrire loin du Forez, un contretemps majeur vient bouleverser les plans.

ASSE : Batubinsika relancé par la sélection congolaise

Longtemps invisible sous le maillot vert, le défenseur central a retrouvé des couleurs ce vendredi avec la RD Congo. Titulaire et solide durant 90 minutes, il a contribué au large succès des Léopards face au Soudan du Sud (4-1) lors des éliminatoires du Mondial 2026. Une prestation qui prouve qu’à 28 ans, l’ancien d’Anvers n’a pas dit son dernier mot.

Sous contrat jusqu’en 2026, Batubinsika reste pourtant persona non grata à l’ASSE. Écarté du groupe professionnel depuis juillet, il n’a plus disputé la moindre minute en club. Sa renaissance internationale a donc tout d’un paradoxe.

Kocaelispor, la porte qui se referme

Annoncé sur le départ, Batubinsika avait trouvé une ouverture en Turquie, du côté de Kocaelispor. Mais selon la presse locale, le club turc a finalement changé son fusil d’épaule pour miser sur Hrvoje Smolcic, défenseur croate prêté par Francfort.

Ce revirement complique sérieusement l’avenir du Congolais, qui se retrouve sans véritable option. Revalorisé par sa sélection, mais sans issue concrète sur le marché, Batubinsika reste coincé dans une impasse verte… et amère. Il pourrait bien finalement être relancé chez les Stéphanois.