INFO Mercato : Le PSG répond à l’Atlético pour Fabian Ruiz !

Le mercato estival a fermé ses portes il y a quelques jours. Mais rien n’empêche certains clubs de déjà préparer les prochains. C’est le cas de l’Atletico de Madrid qui veut encore renforcer son équipe.

Le mercato estival a fermé ses portes il y a quelques jours. Pour autant, certains clubs préparent déjà les prochains marchés de transfert, notamment l’Atlético Madrid, qui veut encore renforcer son équipe avec un cadre du Paris Saint-Germain. D’après les informations de Fichajes, Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, souhaiterait s’attacher les services du milieu de terrain parisien.

Le média espagnol explique que les dirigeants madrilènes voudraient recruter Fabian Ruiz lors du prochain mercato estival. Séduit par son activité défensive et sa justesse technique, le staff de l’Atlético Madrid en aurait d’ailleurs fait une priorité la fin de saison 2025-2026.

Le club d’Antoine Griezmann pense avoir de bonnes chances de le recruter à l’été prochain, le contrat de l’ancien joueur du Napoli expirant en juin 2027. Sauf que le Paris SG ne semble pas vouloir se séparer de son numéro 8.

Fabian Ruiz vers une prolongation

L’Atlético Madrid miserait notamment sur la situation contractuelle de Fabian Ruiz pour lancer une offensive l’été prochain. Selon le site sportif, le club de Madrid aurait pour objectif d’offrir au joueur formé au Real Betis un contrat longue durée et un salaire conséquent, tout en négociant un transfert à moindre coût avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Mais la direction du PSG n’aurait aucune intention de vendre Ruiz. Mieux, le Paris SG lui aurait déjà transmis une proposition pour prolonger son bail. À en croire les derniers échos, les deux parties seraient d’accord pour poursuivre leur aventure entamée depuis le 30 août 2022.