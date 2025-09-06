PSG : Le Paris SG fou de rage contre Didier Deschamps !

Le PSG est en colère noire après la blessure d’Ousmane Dembélé avec les Bleus. Le club parisien accuse Didier Deschamps et son staff médical d’avoir pris un risque inconsidéré.

Dembélé blessé, le PSG crie à l’imprudence

La soirée qui devait être une fête s’est transformée en cauchemar. Si les Bleus ont dominé l’Ukraine (0-2) en Pologne grâce à Michael Olise et Kylian Mbappé, le PSG retient surtout l’image d’Ousmane Dembélé quittant la pelouse, visiblement touché à la cuisse droite. Une situation qui n’est pas du goût du club parisien, qui fulmine.

Selon RMC, le staff technique parisien a prévenu Deschamps que Dembélé ne devait pas jouer. Déjà diminué depuis Toulouse-PSG, l’ailier parisien aurait dû être ménagé. Mais le sélectionneur des Bleus a pris la décision de l’utiliser, en remplacement de Désiré Doué, lui aussi sorti blessé à la pause.

À Paris, on évoque une mise en garde ignorée par la Fédération. Face à la polémique, Didier Deschamps s’est défendu avec fermeté. « Sinon je ne le fais pas rentrer ! En plus c’est l’autre cuisse », a-t-il lancé en conférence de presse, balayant les critiques. Pour lui, Dembélé était apte et « dans de bonnes dispositions » au moment d’entrer en jeu.

Mais cette explication n’apaise en rien la colère du Paris SG, qui déplore de voir un joueur majeur mis sur le flanc à un moment crucial de la saison. Le sentiment d’« ignorance » et de « mépris » prédomine dans les couloirs du Parc des Princes.À l’approche de l’automne, ce clash entre Paris et la sélection française pourrait bien laisser des traces. Et Dembélé, encore une fois, se retrouve malgré lui au cœur d’une tempête.