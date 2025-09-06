Mercato ASSE : La raison profonde du transfert de Bouchouari

L’ASSE avait bien des raisons de vendre Benjamin Bouchouari cet été. Elle a donc réussi un double joli coup en le cédant à Trabzonspor contre un montant inespéré.

Mercato ASSE : Benjamin Bouchouari à Trabzonspor, un double grand coup

L’ASSE a transféré Benjamin Bouchouari Trabzonspor après la fermeture du mercato en France et dans les grands championnats européens. Ce qui n’était pas évident après avoir repoussé des offres dans la période du marché des transferts. Le milieu de terrain a rejoint le club turc contre 4 M€, plus 1 M€ de bonus.

Une belle opération comptable, puisque que l’AS Saint-Etienne avait recruté l’international Espoirs Marocain a 1,1 M€ en août 2022. En plus d’être blessé, ilce dernier était dans sa dernière saison de contrat, soit jusqu’en juin 2026. Il pouvait de ce fait s’engager librement avec le club de son choix pendant le mercato d’hiver, dans moins de quatre mois.

Saint-Etienne se débarrasse d’un joueur blessé, dont la guérison est délicate

L’une des raisons principales pour laquelle Kilmer Sports Ventures a cédé Benjamin Bouchouari est sa blessure au dos. Il souffre d’un mal de dos qui l’a empêché de faire la préparation estivale et de démarrer la saison en Ligue 2 avec les Verts. Selon But Football Club, il soufre précisément d’une spondylolyse. Il s’agit d’une fracture de stress vertébrale qui nécessite une convalescence longue et délicate.

Concrètement, l’ancien numéro 6 de l’ASSE pourrait rester indisponible jusqu’à novembre 2025, comme l’explique la source. « Dans les cas les plus optimistes, une spondylolyse guérit en deux ou trois mois, mais elle peut s’étendre à six mois dans les formes plus sévères ». Eirik Horneland ne pouvait donc pas compter sur lui pendant une bonne partie de la saison, alors que son équipe besoin de renfort au milieu en l’absence de Pierre Ekwah.

Trabzonspor assume le risque pris pour Bouchouari

D’ailleurs, Trabzonspor assure qu’elle est bien conscient de la situation de Benjamin Bouchouari, mais le club assume l’indisponibilité de sa recrue. « J’ai personnellement pris le risque pour Benjamin Bouchouari. Il faudra encore un mois à un mois et demi de préparation. Sans sa blessure, nous n’aurions pas pu l’acheter à ce prix », a expliqué le directeur sportif Fatih Tekke.