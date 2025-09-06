Scandale à l’ASSE : Roland Romeyer contre-attaque !

Roland Romeyer, ancien patron de l’ASSE, visé par une enquête pour harcèlement et outrages sexistes, refuse de se laisser abattre. L’homme de 80 ans dénonce un “procès public” et assure vouloir défendre son honneur.

ASSE : Une annonce qui tombe comme un couperet

Mercredi, Roland Romeyer est tombé des nues en apprenant qu’il faisait l’objet de deux plaintes pour « harcèlement et outrages sexistes ». Joint au téléphone par Le Progrès, l’ex-président de l’ASSE n’a pas caché sa sidération : « Je suis très surpris d’apprendre que je fais l’objet de deux plaintes. Personne ne m’a prévenu et surtout personne ne m’a interrogé. Je tombe des nues. »

Lire aussi : ASSE : Romeyer au centre d’un scandale, KSV prend position

À voir

PSG : Terrible nouvelle ! Le Paris SG dans la tourmente

Dès le lendemain, l’homme d’affaires a retrouvé de sa verve, dénonçant un dossier sorti du chapeau. « J’apprends dans la presse que je suis visé par une enquête pénale ouverte depuis le mois de juin dernier… J’ignore tout, à ce jour, de cette enquête et de ces plaintes », a-t-il écrit dans une lettre au ton offensif.

Roland Romeyer, l’homme qui refuse de plier

Figure centrale des Verts durant plus de deux décennies, Romeyer n’entend pas laisser son nom être traîné dans la boue. « Durant une soixantaine d’années d’activité entrepreneuriale et plus de trente-deux années passées à l’ASSE dont vingt en tant que président, je n’ai jamais fait l’objet de la moindre accusation », insiste-t-il.

Lire aussi : ASSE : Un ancien dirigeant au cœur d’un gros scandale !

Pour lui, tout cela n’a rien d’un hasard. « Il a donc fallu attendre mon départ de l’ASSE pour me voir subitement reprocher, sur la place publique qui plus est, un comportement prétendument répréhensible », a-t-il fait savoir. Romeyer, qui espérait « une retraite paisible » après avoir soufflé ses 80 bougies, doit désormais affronter la justice.

À voir

Mercato OM : Accord confirmé pour un deal à 25M€ !

Lire aussi : ASSE : Le ton monte entre Roland Romeyer et Kilmer Sports

« Je répondrai, lorsque j’y serai invité, au procureur de la République », prévient-il, convaincu de pouvoir « démontrer [sa] bonne foi et [son] innocence ». Selon Le Progrès, deux employées du club ont porté plainte, appuyées par des témoignages anonymes et un audit interne. Les faits remonteraient à une période antérieure à la vente du club aux Canadiens de Kilmer Sports. L’affaire ne fait que commencer.