ASSE Mercao : Bouchouari transféré à Trabzonspor (Officiel)

C’est maintenant officiel, Benjamin Bouchouari est transféré par l’ASSE à Trabzonspor en Turquie, ce vendredi 5 septembre 2025.

Mercato : Benjamin Bouchouari signe à Trabzonspor

Depuis la fermeture officielle u mercato en France et dans les grands championnats, Trabzonspor avait la voie libre pour s’attacher les services de Benjamin Bouchouari. Le club turc est ainsi passé à l’offensive pour milieu de terrain de l’ASSE cette semaine. Le joueur de 23 ans avait déjà confirmé sa présence en Turquie pour s’engager avec son nouveau club.

Ce vendredi, l’AS Saint-Etienne a confirmé le transfert de l’international Marocain dans un communiqué officiel. Il a signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2028, contre une indemnité estimée à 4 millions d’euros.

« L’AS Saint-Étienne et le Trabzonspor (Turquie) ont trouvé un accord ce vendredi pour le transfert de Benjamin Bouchouari. L’AS Saint-Étienne lui souhaite une excellente continuation avec le septième du dernier exercice de Süper Lig », a informé le club stéphanois.

Benjamin Bouchouari évoluait à l’ASSE depuis août 2022. Il avait rejoint les Verts en provenance de Roda JC aux Pays-Bas, grâce à un transfert conclu à 1,1 million d’euros. En trois saisons, le joueur de 23 ans a porté le maillot des Verts à 96 reprises, dont 25 fois en Ligue 1, pour 2 buts marqués.