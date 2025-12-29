Mercato OM : Benatia tente un coup de génie au Portugal

Le mercato hivernal commence à s’animer du côté de l’OM. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe travaillent discrètement sur l’arrivée d’un jeune attaquant évoluant au Portugal.

Mercato OM : Medhi Benatia passe à l’offensive pour une révélation du Portugal

Quel mercato d’hiver pour l’Olympique de Marseille ? L’actuel 3e de Ligue 1 ne prévoit pas de révolution massive, mais des ajustements ciblés pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. La priorité est de recruter un meneur de jeu capable de casser les lignes adverses et épauler Mason Greenwood.

Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe travailleraient aussi en coulisse sur une autre arrivée : celle d’un nouvel ailier droit. Maisfutebol le confirme, l’OM a jeté son dévolu sur André Luiz. L’attaquant brésilien de 23 ans évolue actuellement à Rio Ave. Il en est à 5 buts et autant de passes décisives en 16 matchs disputés cette saison

C’est 15 millions d’euros pour André Luiz

La source explique que les Marseillais ont officialisé leur intérêt pour André Luiz en transmettant une offre concrète à Rio Ave. Le montant exact de cette proposition marseillaise n’a pas été dévoilé. Mais l’OM n’est pas seul sur ce coup. Le Benfica Lisbonne et le Bayer Leverkusen seraient aussi sur les traces du jeune attaquant.

Cette forte concurrence ne déplaît pas vraiment au club portugais, désireux de renflouer ses caisses. La direction de Rio Ave réclameraient environ 15 millions d’euros avant de céder son attaquant André Luiz. Les différents clubs intéressés sont donc prévenus.

