OL : Premier entraînement d’Endrick, premier couac !

Endrick était présent, ce lundi, à la reprise des entraînements de l’OL comme prévu. Mais des supporters curieux et impatients de le rencontrer n’ont pas pu l’approcher.

OL : Endrick snobe les supporters lyonnais devant le GOLTC

Nouvelle recrue de l’OL, Endrick a participé à sa première séance d’entraînement, ce jour, au Groupama OL Training Center (GOLTC). Cela, à l’occasion de la reprise de l’équipe de Paulo Fonseca, après un dizaine de jours de trêve hivernale.

Selon les informations de Olympique-et-Lyonnais, il a évité quelques supporters qui espéraient faire des selfies ou avoir des autographes de lui, à l’entrée du centre d’entraînement de l’OL. « Endrick a profité de l’attention portée par les supporters à Ainsley Maitland-Niles pour se faufiler et quitter le centre d’entraînement », a rapporté le média spécialisé.

L’attaquant brésilien a toutefois répondu aux « Endrick, Endrick » lancés par le groupe de supporters, par « un petit signe de la main », d’après la source.

Il faut noter que le Brésilien prêté par le Real Madrid sera présenté officiellement en conférence de presse, puis aux supporters, après l’ouverture officielle du mercato fixée au 1er janvier. Les fans de Lyon auront donc l’occasion d’approcher leur nouvel avant-centre lors d’une séance d’entraînement ouverte au public.

