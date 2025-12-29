Mercato ASSE : Stassin pense sérieusement à son futur

À trois jours du mercato hivernal, Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, a lâché un message énigmatique, alors qu’il est annoncé sur le départ en janvier.

L’ASSE attend un à deux renforts cet hiver, notamment en défense et dans l’entrejeu. L’arrivée d’un attaquant serait également possible, mais seulement en cas de départ. Le nom de Lucas Stassin revient parmi les probables transferts en janvier. Son père, Stéphane Stassin, lui avait ouvert la porte de sortie en novembre dernier. La Direction stéphanoise pourrait se décider à le laisser partir en janvier, mais en cas d’offre intéressante.

Entretemps, l’attaquant belge, qui se remet d’une blessure au mollet, se prépare pour la deuxième moitié de la saison. Il a posté des photos de lui sur les réseaux sociaux, où on le voit effectuer des exercices physiques en salle. L’avant-centre de l’AS Saint-Etienne a également partagé un message totalement flou : « Yesterday, you said tomorrow », un slogan bien connu de la marque Nike.

Ce message est aussi le titre d’un projet photographique de Dave Coyle, explorant le futur et le présent. Est-ce à dire que Lucas Stassin se penche sérieusement sur la question de son avenir à l’ASSE ? Tout porte à le croire, surtout qu’il rêve d’être sélectionné pour la Coupe du monde avec la Belgique.

Pour rappel, l’international Espoirs belge est sous contrat à Saint-Etienne jusqu’en juin 2028. Mais il veut quitter le club qui évolue en Ligue 2, afin de se donner les moyens d’être sélectionné par Rudi Garcia, pour le Mondial 2026.

