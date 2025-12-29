Mercato : C’est officiel, l’OGC Nice a un nouvel entraîneur

Au lendemain de l’accord avec Franck Haise pour une séparation à l’amiable, l’OGC Nice a officialisé la nomination d’un nouvel entraîneur à la tête de son équipe professionnelle.

Mercato : Claude Puel revient à l’OGC Nice

Vingt-quatre heures après le départ de Franck Haise au poste d’entraîneur, l’OGC Nice a annoncé l’arrivée d’un nouveau technicien sur son banc. Comme évoqué par le journal L’Équipe, hier, l’OGC Nice a changé d’entraîneur.

Via un communiqué, le club niçois a officialisé sa séparation avec Franck Haise d’un commun accord. Les dirigeants de l’OGCN ont décidé, dans le même temps, de nommer Claude Puel à la tête de l’équipe première, jusqu’à la fin de la saison.

« L’OGC Nice annonce la fin de sa collaboration avec Franck Haise, d’un commun accord. Ses adjoints, Lilian Nalis et Johann Ramaré, quittent également le club. (…) Dans un contexte sportif particulièrement difficile, l’OGC Nice a décidé de confier la direction de l’équipe première à Claude Puel jusqu’à la fin de la saison.

Entraîneur expérimenté et fin connaisseur du club, Claude Puel, qui effectue ainsi son retour sur le banc niçois après son passage entre 2012 et 2016, entame dès aujourd’hui sa mission prioritaire de redresser les performances de l’équipe », écrit notamment l’actuel 13e de Ligue 1 dans un communiqué.

Jean-Pierre Rivère justifie le retour de Claude Puel

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, était présent en conférence de presse pour présenter le remplaçant de Franck Haise. Le patron du club azuréen s’est justifié longuement sur son choix de rappeler Claude Puel pour relancer le club, en mal de résultat dans la Ligue 1.

« On est arrivé à la conclusion qu’il faut que le chemin s’arrête avec Franck Haise. Ça s’est fait de façon humaine, très franche et dans l’intérêt du club. Il y a ensuite eu plusieurs jours de négociation avec son agent. Ensuite, en une journée et demie, on s’est demandé qui pouvait être le bon interlocuteur pour la suite avec une mission courte.

J’ai donc appelé Claude. J’ai trouvé quelqu’un qui a été rapide dans sa réflexion et qui a fait beaucoup d’efforts sur plusieurs sujets. C’est un challenge pas simple. Le timing était serré. L’objectif principal est le maintien », a déclaré le dirigeant de l’OGC Nice devant les médias ce lundi après-midi.

