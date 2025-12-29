INFO PSG : Luis Campos livre des indices sur le Mercato !

En marge de la cérémonie des Globe Soccer Awards dimanche soir, Luis Campos s’est exprimé sur le mercato du PSG. D’autres pépites du foot mondial devraient débarquer au Campus PSG.

Un Mercato calme cet hiver au PSG ?

Le mercato hivernal approche à grands pas et, comme souvent, le Paris Saint-Germain se retrouve au centre de toutes les attentions. Officiellement, Luis Enrique et sa direction assurent ne pas être dans une logique d’urgence. Officieusement, le calme pourrait vite laisser place à l’agitation.

D’après les renseignements obtenus par Foot Mercato, Luis Campos reste à l’affût d’opportunités ciblées et surtout prêt à faire de la place. Deux secteurs sont clairement identifiés : la défense et le milieu de terrain. Après la cérémonie des Globe Soccer Awards dimanche soir, le média portugais A Boca a interrogé Luis Campos s’il comptait recruter cet hiver.

« Seulement si c’est nécessaire », a répondu le directeur sportif du PSG. « À ce stade, le PSG ne cherche pas à changer grand-chose à ce qui fonctionne. C’est une jeune équipe, notre objectif est de conserver la motivation de chacun, pour que les joueurs continuent à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Nous avons Luis Enrique, un entraîneur exceptionnel qui développe les jeunes talents, c’est l’un des atouts majeurs de notre projet. C’est une force de développer ces joueurs et de les faire travailler en équipe. Nous avons aussi un président extraordinaire qui sait défendre l’équipe comme personne », a déclaré Luis Campos, qui avoue toutefois avoir un oeil sur de jeunes cracks.

Luis Campos surveille des pépites portugaises

Sauf surprise, l’équipe de Luis Enrique ne connaîtra pas de profonds bouleversements à l’issue du mercato hivernal. Pour autant, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain avoue avoir observé de près la dernière Coupe du monde des moins de 17 ans, remportée par le Portugal.

D’ailleurs, certains cracks lisboètes ont tapé dans l’oeil du collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi. « Il y en a beaucoup. Certain, j’aimerais déjà les avoir. Je ne peux pas les citer. Je les connaissais déjà, nous les avions repérés, j’en ai déjà vu certains jouer en direct », a confié Luis Campos.

