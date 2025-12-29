Coup de théâtre à l’OM : Darryl Bakola vers l’Italie !

La concurrence s’intensifie pour Darryl Bakola. En plus de l’Inter Milan, un autre cador italien s’invite dans la danse pour le jeune milieu de terrain de l’OM.

Mercato OM : La Juventus fonce aussi sur Darryl Bakola

L’Olympique de Marseille fait face à des assauts de taille pour conserver ses jeunes talents. À commencer par Darryl Bakola qui fait l’objet de convoitises sans précédent cet hiver. Sa montée en puissance sous les ordres de Roberto De Zerbi a convaincu la direction de l’OM de lui proposer un nouveau contrat.

Sauf que les négociations pour prolonger Darryl Bakola s’éternisent. Cette hésitation créé une brèche dans laquelle s’engouffrent les plus grands clubs européens. Le coup de théâtre vient d’Italie. Après l’Inter Milan, c’est désormais la Juventus qui se positionne pour la pépite marseillaise.

À voir

Mercato : C’est officiel, l’OGC Nice a un nouvel entraîneur

Lire aussi : Mercato OM : Darryl Bakola, Marseille a tranché pour son avenir

Le média italien TuttoJuve assure en effet que les dirigeants italiens envisagent de recruter Darryl Bakola. Les Bianconeri seraient prêts à passer à l’offensive dès l’ouverture du mercato hivernal. La liste des prétendants est même vertigineuse.

Des touches en Angleterre

Darryl Bakola sait qu’il va vivre un mercato très animé cet hiver. Cinq cadors de Premier League, Chelsea, Arsenal, les deux Manchester et Newcastle, tenteraient aussi de l’attirer en Angleterre. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund voudraient aussi l’attirer en Allemagne.

Tandis que le PSG reste en embuscade. La menace autour de Darryl Bakola s’intensifie. La direction de l’OM devra rapidement boucler sa prolongation pour éviter qu’il ne succombe aux sirènes de l’un de ces neuf géants.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Accord imminent pour Darryl Bakola !

À voir

Mercato ASSE : Stassin pense sérieusement à son futur

Mercato : Terrible danger pour l’OM autour de Darryl Bakola

OM : La vérité derrière la prolongation de Darryl Bakola