OM : La décision de De Zerbi qui plombe Balerdi

Dès son arrivée à l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi avait fait un choix fort. Le technicien italien a pris la décision de nommer Leonardo Balerdi capitaine du club de Marseille. Une décision forte qui semble peser lourd sur les épaules du défenseur central argentin. Entre erreurs répétées et une concurrence renforcée, il semble payer au prix fort la confiance que lui a accordée De Zerbi.

OM : Balerdi, un brassard qui pèse plus qu’il ne libère

Il fut un temps pas si lointain où Leonardo Balerdi représentait une valeur sûre de l’Olympique de Marseille. Solide, appliqué et même inspirant, au point d’hériter du brassard de capitaine. Mais cette distinction, censée symboliser sa progression, ressemble aujourd’hui à un fardeau. « Depuis qu’il a ce brassard de capitaine, c’est difficile à assumer. Chaque fois qu’il y a une boulette, c’est lui qui paye cash », a confié Jean-Pierre Papin au micro de Rothen s’enflamme.

De Zerbi, en validant ce choix, a indirectement placé son défenseur sous un feu permanent. Et lorsque l’on connaît l’exigence de Marseille, la moindre faute se transforme en tempête. Balerdi, lui, n’a plus ce repère rassurant qu’était Chancel Mbemba. Résultat : un enchaînement d’erreurs qui fragilise son crédit auprès des supporters.

Une défense renouvelée, mais Balerdi reste exposé

Le mercato phocéen a offert une nouvelle armada défensive : Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Sur le papier, des renforts de poids pour redonner confiance à l’arrière-garde marseillaise. Pourtant, Balerdi continue d’enchaîner les faux pas. Dernier exemple en date : face à l’OL le 31 août.

L’Argentin a perdu un ballon qui a mené à l’expulsion d’Egan-Riley avant de sceller le sort du match en marquant contre son camp. Une soirée cauchemardesque. De Zerbi, fidèle à son style, persiste à lui accorder du temps de jeu, mais cette obstination commence à diviser. Marseille, qui rêve de stabilité, voit au contraire son capitaine symboliser l’instabilité chronique de son arrière-garde.