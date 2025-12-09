AS Monaco : Quatre retours de poids avant Galatasaray !

Les voyants sont au vert pour l’AS Monaco avant le choc face à Galatasaray en Ligue des Champions. Plusieurs cadres sont de retour.

L’AS Monaco retrouve du monde avant Galatasaray

L’AS Monaco attend de pied ferme Galatasaray ce mardi soir au Stade Louis-II. C’est un choc de la 6e journée de la Ligue des Champions. L’ASM, 7e en Ligue 1 après quinze journées, avance sans réelle certitude. Placé dans le top 24 en C1, le club n’a gagné qu’un seul de ses cinq matches continentaux. L’équipe de Sébastien Pocognoli doit livrer une performance de haut biveau pour espérer des points devant son public.

En face, Galatasaray arrive en pleine confiance. Leader de Süper Lig, le club turc vise aussi un bon parcours en C1. Porté par un Victor Osimhen brillant, il a déjà pris trois victoires en cinq journées. Les hommes d’Okan Buruk, installés dans le top 24, veulent rester en course pour les barrages.

À quelques heures de cette affiche, le tacticien de l’AS Monaco a dévoilé la liste de ses guerriers retenus pour défier les Turcs. Le club de la Principauté accueille plusieurs retours importants. Denis Zakaria retrouve sa place dans le groupe. Balogun, Kehrer et le jeune Ilenikhena, absents à Brest lors du revers 0-1, reviennent eux aussi. Paul Pogba, revenu fin novembre à la compétition, figure encore dans la liste. Il pourrait même découvrir l’Europe sous le maillot de l’ASM. En revanche, Krépin Diatta ne sera pas du rendez-vous.

