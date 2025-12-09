OM : Deux retours confirmés face à l’Union Saint-Gilloise !

L’OM tentera de battre l’Union Saint-Gilloise ce mardi soir en Ligue des champions. Roberto De Zerbi enregistre deux renforts pour ce déplacement en Belgique.

OM : De Zerbi récupère Hojbjerg et Garcia face à l’USG

L’Olympique de Marseille a enchainé les contre-performances. Le nul frustrant contre Toulouse FC (2-2) et la défaite au LOSC (1-0). Ce revers fut « le plus mauvais match » de l’OM, selon Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien attend une réaction vite et positive de ses hommes.

Cela passe par une victoire ce mardi soir face à l’Union Saint-Gilloise. Pour ce choc de la 6e journée de Ligue des champions, Roberto De Zerbi enregistre deux renforts bienvenus. Le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg était malade et absent face au LOSC. Il est désormais rétabli. L’international danois a effectué son retour dans le groupe phocéen.

Trois absents majeurs dans le groupe de l’Olympique de Marseille

Son retour fait du bien à l’OM, car le joueur de 30 ans permettra de renforcer et équilibrer l’entrejeu. En défense, on note aussi le retour d’Ulisses Garcia. L’arrière gauche suisse réintègre lui aussi l’effectif phocéen après plusieurs semaines d’absence.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #USGOM



2️⃣3️⃣ Marseillais choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 6️⃣ème rencontre de @ChampionsLeague face à l’Union Saint-Gilloise ⚔️ pic.twitter.com/KOgYEfuff2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2025

Roberto De Zerbi compte tout de même quelques absences au sein de son groupe. Les blessés de longue date, Amine Gouiri, Facundo Medina et Hamed Junior Traoré, sont encore à l’infirmerie. L’entraîneur de l’OM devra se passer encore d’eux face à l’USG. Un succès en Belgique permettrait à son de faire un pas considérable vers la qualification.

