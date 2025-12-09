PSG : Lucas Hernandez fixé sur sa sanction après Tottenham !

Auteur d’une grossière faute dans les ultimes instants du match de Ligue des Champions contre Tottenham, le défenseur du PSG, Lucas Hernandez, est désormais fixé sur sa sanction. L’UEFA a frappé fort.

PSG : Trois matches de suspension pour Lucas Hernandez

Remplaçant au coup d’envoi du match entre le PSG et Tottenham en Ligue des champions le 26 novembre dernier (5-3), Lucas Hernandez était entré à la mi-temps pour remplacer Nuno Mendes, blessé. Le défenseur polyvalent a fait une bonne entrée, puisqu’il a été impliqué sur le troisième but parisien de la rencontre, marqué par Fabian Ruiz.

L’international français avait en effet pressé haut et récupéré un ballon avant de le transmettre à Joao Neves qui avait ensuite trouvé le milieu de terrain espagnol pour scorer. Mais en fin de match, le joueur de 29 ans a eu un coup de sang en mettant un coup de coude à Xavi Simons sans réelle raison. Après consultation de la VAR, l’arbitre de la rencontre a décidé de lui infliger un carton, synonyme d’expulsion directe.

Mais ce n’est pas tout. Deux semaines après avoir étudié son cas, la commission de discipline de l’UEFA a décidé de sanctionner Lucas Hernandez de trois matches de suspension. L’instance parle d’une agression envers un autre joueur et n’a donc pas eu d’autre choix que d’appliquer strictement le règlement, selon un barème pré-défini.

Dans ce cas, l’ancien joueur du Bayern Munich sera suspendu pour les trois prochains matches de Ligue des Champions face à l’Athletic Bilbao (10 décembre), au Sporting Portugal (22 janvier) et à Newcastle United (29 janvier). Le natif de Marseille pourrait faire son retour dans cette compétition lors des huitièmes de finale, si le Paris Saint-Germain se qualifie directement.

Une suspension qui tombe mal pour lui et Luis Enrique. Avec l’incertitude autour du retour à la compétition de Nuno Mendes, Hernandez aurait très certainement joué le match de demain sur la pelouse de San Mamés.

