Mercato OM : Benatia proche d’un accord inattendu !

Le directeur de football de l’OM, Medhi Benatia, a décidé de passer à l’action pour un attaquant qu’il suit depuis de longue date. Sa signature serait même en passe d’être conclue.

Mercato : L’OM accélère, Medhi Benatia finalise un accord avec Ayoub El Kaabi

L’Olympique de Marseille prépare activement son prochain mercato hivernal. Le directeur sportif Medhi Benatia désire attirer des joueurs capables d’apporter une efficacité immédiate. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne. Et si un nouveau numéro 10 est attendu, un autre dossier inattendu émerge.

Le média SportsBoom assure que la direction de l’OM est proche de signer Ayoub El Kaabi de l’Olympiakos. Même si aucun accord n’est encore officiel, la source assure que les échanges entre les deux parties ont très avancé ces derniers jours. Au point où la finalisation d’un accord de principe semble imminente.

Aucune prolongation en vue avec l’Olympiakos

Rappelons que l’intérêt de l’OM pour Ayoub El Kaabi ne date pas d’hier. Les recruteurs phocéens le suivent de près depuis de longtemps. Ses 12 buts en 13 matchs de Championnat et sa régularité ont visiblement convaincu les décideurs marseillais qu’il représentait une cible crédible en attaque.

Sachant que la situation contractuelle de l’international marocain est une aubaine pour l’Olympique de Marseille. Son bail expirant en juin prochain avec l’Olympiakos. Ayoub El Kaabi est de ce fait libre de négocier avec n’importe quel club dès le mois de janvier. L’OM aimerait donc en profiter l’attirer dans ses rangs.

