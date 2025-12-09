Mercato RC Lens : Samson Baidoo vers la Premier League ?

Le jeune défenseur du RC Lens, Samson Baidoo a la cote en Angleterre. Deux clubs se bousculent pour le recruter.

Mercato RC Lens : Samson Baidoo sur les tablettes de deux cadors anglais

Le RC Lens est en danger pour l’un de ses cracks. Samson Baidoo, brillant avec le Racing Club de Lens, attire. Des clubs anglais le suivent, et l’intérêt grandit à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Arrivé cet été du RB Salzbourg pour huit millions d’euros, Baidoo s’est imposé très vite. Le défenseur, 21 ans, joue titulaire. Son contrat court jusqu’en 2030. Et ses performances, solides et régulières, retiennent désormais l’attention.

L’international autrichien, une sélection, progresse, et ça se voit. Selon Team Talk, deux clubs de Premier League observent l’évolution du joueur : West Ham et Crystal Palace. Les deux équipes valident son profil. Un transfert en janvier est peu probable. Les Lensois ne vont certainement pas laisser filer leur roc en pleine saison.

Tout prétendant qui va vouloir réussir le coup cet hiver va casser sa tirelire. Ces deux clubs anglais pourraient revenir à la charge l’été prochain. Sur Transfermarkt, le défenseur central autrichien est évalué à 8 millions d’euros. Il a déjà disputé 14 matches de Ligue 1 cette saison, a claqué deux pions et délivré une offrande. Les Hammers comme les Eagles devraient le suivre tout au long de la saison.

