ASSE : Un atout offensif en plus contre le SC Bastia

Les nouvelles en provenance de l’Etrat sont bonnes pour l’ASSE. Un attaquant blessé est de retour à l’entraînement collectif, avant les deux derniers matchs contre Bastia et Nice.

ASSE : Lucas Stassin de retour à l’entraînement collectif

Victime d’une blessure au mollet pendant la trêve internationale, Lucas Stassin a manqué les quatre derniers matchs de l’ASSE, soit deux en Ligue 2 et les deux autres en coupe de France. La semaine dernière, Eirik Hornland avait donné des nouvelles de l’attaquant de 21 ans, avant le match perdu contre l’USL Dunkerque (1-0).

« On pourrait le récupérer pour le SC Bastia (Ligue 2) et l’OGC Nice (Coupe de France) », avait-il annoncé, jeudi. Cinq jours plus tard, le retour de l’international Espoirs Belge est effectif. Il est bien visible, en pleine séance d’entraînement collectif au Centre sportif Robert Herbin, sur les images publiées sur le compte X de l’AS Saint-Etienne.

🔛 Séance d’entraînement lancée pour les Verts ! pic.twitter.com/O3GeGCdnaj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 9, 2025

Sauf rechute, Lucas Stassin pourrait postuler pour le match contre le SC Bastia, samedi au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera à l’occasion de la dernière journée de la phase aller du championnat.

Son retour est sans doute une excellente nouvelle pour l’entraîneur des Verts, dont l’équipe a été impuissante offensivement à Dunkerque, samedi dernier.

Lors du déplacement dans la Nord, Eirik Horneland avait titularisé le jeune Nadir El Jamali (18 ans). Selon ses explications, Joshua Duffus « ne pouvait jouer que 30 minutes » et Augustine Boakye avait été déclaré forfait de dernières minutes, parce que « ses sensations n’étaient pas suffisamment bonnes » pour disputer ce match.

