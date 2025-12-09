Mercato ASSE : Un ancien Vert pressenti à la place d’Annan

Le nom d’un ancien défenseur de l’ASSE est cité pami les potentiels renforts au poste de Ebenezer Annan, blessé à la cheville et absent jusqu’en 2026.

ASSE : Ebenezer Annan blessé et absent pour plusieurs semaines

L’ASSE va devoir trouver une solution au poste d’arrière latéral gauche, à la suite de la blessure d’Ebenezer Annan contre l’USL Dunkerque. Le défenseur ghanéen a été victime d’une entorse à la cheville et avait cédé sa place à Ben Old après 36 minutes de jeu. Selon Eirik Horneland, il devrait être absent pendant plusieurs semaines.

De ce fait, l’idée de recruter un arrière gauche est sur la table à Saint-Etienne. Le coach stéphanois ne dispose que de Lassana Traoré (18 ans) dans son effectif, mais le Sénégalais n’est pas au niveau. Il n’a fait qu’une apparition de seulement 5 minutes en Ligue 2 cette saison.

Mercato : L’ASSE pense au retour de Mahmoud Bentayg

L’option du retour de Mahmoud Bentayg à l’ASSE est évoquée par Daily Mercato. Selon cette source, la direction stéphanoise s’est réunie d’urgence et envisage de recruter un joker médical à la place d’Ebenezer Annan. Et le nom du défenseur marocain est coché. Il est libre de tout engagement à la suite de la résiliation de son contrat avec le Zamalek d’Egypte.

Le fait de le recruter sans verser d’indemnité motive le board de l’AS Saint-Etienne. De plus, Mahmoud Bentayg connaît déjà bien la maison Verte et n’aura pas de souci d’adaptation.

Pour rappel, le joueur de 26 ans avait signé dans le Forez en août 2023, en provenance du Raja de Casablanca, contre une indemnité estimée à 600 000 euros. En juillet 2025, il a fait l’objet d’un transfert au Zamalek pour un million d’euros, à l’issue d’un prêt d’une saison. Il avait joué 23 matchs avec les Verts.

