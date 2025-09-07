Mercato PSG : Il rejette l’OM et file au Paris SG !

L’été au PSG a livré un nouveau feuilleton sur le mercato français. Courtisé par l’OM, Lucas Chevalier a finalement choisi le Paris SG, tout en profitant des relations en coulisses entre Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Un coup qui laisse un goût amer à Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille multipliait les contacts pour attirer Edon Zhegrova, c’est finalement le Paris Saint-Germain qui a raflé la mise… mais avec Lucas Chevalier. Une transaction facilitée par un jeu d’alliances en coulisses. Daniel Riolo, au micro de RMC, ne s’y trompe pas : « Autant avec l’OM, Olivier Létang peut être très virulent dans les discussions, autant avec le PSG, quand Nasser Al-Khelaïfi demande quelque chose à Lille, on dit oui immédiatement. »

Une gifle pour Pablo Longoria, qui voit encore une piste s’éteindre dans un mercato déjà frustrant. Pendant que l’Olympique de Marseille chamboule son effectif, Paris s’offre la stabilité, ponctuée de quelques renforts ciblés.

Létang, le facilitateur de Nasser

Pour Daniel Riolo, l’affaire traduit surtout le jeu d’influence qui mine la Ligue 1. « Pour soutenir Vincent Labrune, vous n’avez plus que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Létang, c’est un gros mystère, puisqu’il n’a aucun intérêt à affaiblir la Ligue 1 de cette façon », dénonce-t-il dans l’After Foot.

Un constat amer pour l’OM, écarté d’un transfert de Zhegrova, et une nouvelle preuve que Paris sait jouer des réseaux. Chevalier, lui, a tranché : direction le PSG. Une trajectoire qui, à défaut de sauver l’équilibre du football français, conforte la puissance du club de la capitale.