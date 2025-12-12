Stade Rennais : Bras de fer entre Seko Fofana et Habib Beye ?

Seko Fofana tranche pour son avenir au Stade Rennais. Pas de départ cet hiver pour l’international ivoirien.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana veut rester à Rennes

Seko Fofana ne compte pas bouger lors du prochain mercato hivernal. Le milieu ivoirien, 30 ans, 10 matchs et 1 but cette saison, veut rester au Stade Rennais. Il s’accroche à ce choix. Il a commencé par cirer le banc début novembre, puis s’est blessé pendant la trêve.

Le tacticien rennais, Habib Beye l’a écarté d’abord du groupe quand il y avait de tension au sein du vestiaire du SRFC à cause des mauvais résultats. L’international ivoirien ferait partie de ceux qui ont demandé le départ du coach sénégalais. L’international ivoirien a encore réintégré le groupe. Les rumeurs de transfert ont pris encore de l’ampleur quant Beye a indiqué que certains joueurs indésirables vont plier leurs bagages.

Mais, selon L’Équipe, Seko Fofana veut s’imposer en Bretagne. Rennes accueille Brest samedi pour la 16e journée de Ligue 1. Et Fofana sait qu’il doit montrer ce qu’il veut apporter. Son objectif est de convaincre par le jeu. Pourtant, la concurrence est rude au milieu de terrain. Camara, Rongier et Cissé forment un trio bien en place au milieu. À Fofana de briser cette hiérarchie. Habib Beye pourrait aussi le pousser vers la sortie cet hiver.

