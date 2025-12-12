Mercato ASSE : Décision validée pour Lucas Stassin

L’ASSE a-t-elle été bien inspirée de conserver Lucas Stassin, qui avait des envies de départ ? Laurent Batlles a livré son opinion sur la question.

Mercato : Batlles approuve le choix de l’ASSE concernant Stassin

Lucas Stassin a tenté de quitter l’ASSE, à la suite de la relégation de l’équipe en Ligue 2. Mais la direction du club l’a empêché de partir, en repoussant toutes les propositions, dont l’une était estimée à 30 millions d’euros, bonus compris.

Kilmer Sports Ventures (KSV) a pris cette décision pour permettre à Eirik Horneland de ramener les Verts en Ligue 1. L’attaquant belge avait été leur meilleur buteur, la saison dernière, avec 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés.

À voir

OM : De Zerbi sème le doute pour une arrivée en janvier

Dans un entretien avec le média Evect, Laurent Batlles valide entièrement le choix des dirigeants de l’AS Saint-Etienne. Selon lui, ils ont eu raison de garder Lucas Stassin dans leur équipe en Ligue 2. « Je pense que c’est exactement ce qu’il fallait faire. Ils ont su garder les joueurs qu’ils voulaient conserver », a-t-il soutenu.

Batlles : « KSV a les moyens… personne n’est au-dessus de l’institution »

Selon l’ancien entraîneur des Verts (juillet 2022-décembre 2023), « KSV avait les moyens de le garder, peu importe les offres […]. Pour le club, pour le groupe stéphanois, on voit que personne n’est au-dessus de l’institution et qu’il n’y a pas que l’aspect financier qui rentre en compte. C’est quelque chose que les responsables ont identifié et ils s’y tiennent », a-t-il commenté ensuite.

Lisez aussi : ASSE : Hécatombe avant Bastia, Horneland va encore bricoler

Laurent Batlles se réjouit du fait que le groupe canadien ait inscrit son projet sur le long terme. « Les personnes qui sont arrivées seront là dans la durée », a-t-il souligné.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Sale temps pour Stassin et Davitashvili

À voir

Mercato : 150M€ pour Michael Olise, le PSG lance l’offensive

Mercato : L’ASSE s’offre un premier renfort en interne

ASSE : Mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne avant Bastia