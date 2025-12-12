Mercato FC Nantes : Kita montre la porte à un indésirable !

Ça chauffe au FC Nantes ces derniers jours. Après le limogeage de Luis Castro, un autre départ est programmé.

Mercato FC Nantes : Un indésirable sur le départ

Le FC Nantes ne gagne plus depuis le 24 octobre, date du succès contre le Paris FC (2-1). Cette série noire a fini par emporter Luis Castro. Comme attendu, le club a officialisé mercredi le départ du technicien portugais. Son bilan, très faible, seulement 2 victoires en 15 matchs de Ligue 1, a provoqué son limogeage.

Le FCN a donc tourné la page et confié le groupe à Ahmed Kantari. L’ancien coach de Valenciennes, et ex-adjoint d’Antoine Kombouaré entre décembre 2024 et juin 2025, connaît parfaitement la situation du club nantais. Pour son premier match, Kantari guide l’équipe ce vendredi, à Angers, en ouverture de la 16e journée. Le FC Nantes, 17e, partage le même nombre de points que Metz, dernier.

Les dirigeants n’ont d’ailleurs pas attendu l’ouverture officielle du marché des transferts pour amener des renforts. Deiver Machado, en manque de temps de jeu au Racing Club de Lens, a été recruté comme joker. Le latéral colombien vient renforcer le couloir gauche, où Louis Leroux et Nicolas Cozza accumulent les pépins physiques.

Pour la suite du mercato, Nantes veut surtout des joueurs en pleine forme. Mais un autre mouvement semble déjà bouclé. D’après L’Équipe, le club va mettre fin au prêt de Hyun-seok Hong. Recruté à Mayence l’été dernier, le milieu offensif sud-coréen sort du projet. Il n’a même pas été appelé par Kantari pour le match face aux Angevins.

Hong, ces dernières semaines, n’a presque plus quitté le banc. Trois titularisations, six apparitions, aucune action décisive. Recruté via un prêt payant de 400 000 euros, assorti d’une option d’achat, le joueur de 26 ans devient la première victime du changement d’entraîneur.

